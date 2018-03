Was Naoufal F. de man achter 'Groothoofd', 'Tijger' en 'King Tito'?

Buik, Tijger, Vieze, Grote Hoofd, Groothoofd, Exi, King Tito, Bro, Tito. Het zijn bijnamen die voorbij kwamen in het contact tussen schutters en coördinator. De schutters zijn inmiddels veroordeeld maar spraken zij met de alom gevreesde Naoufal F.?

Dat is de centrale vraag tijdens zijn strafzaak waar in totaal zes dagen voor zijn uitgetrokken. F.'s advocaat Inez Weski vindt het stemmingmakerij en nepnieuws: 'Hij wordt genoemd in allerlei conflicten en levensdelicten en neergezet als kopstuk in het milieu. Waanzinverhalen', foeterde ze vorig jaar na een pro formaziting.

De nu 37-jarige F. was volgens het Openbaar Ministerie de aansturende man van de mislukte liquidatie eind 2015 in Diemen. Beroepscrimineel Pjotr R. kreeg een regen aan kogels op zich afgevuurd maar overleefde wonderwel. Atif M., Qio C. en Karim S. kregen 20, 20 en 16 jaar cel. Twee anderen kregen ook fikse straffen van 14 en 12,5 jaar voor de voorbereiding.

Lees ook: Weski: 'Naoufal F. slachtoffer van nepnieuws en waanzinverhalen'

Aan de conclusie dat Naoufal F. de coördinator was, ging behoorlijk wat gepuzzel vooraf. Nadat de politie in 2016 3,6 miljoen versleutelde berichten kraakte op een server in Canada, beschikte de recherche over een schat aan informatie. 'De verdachten dachten dat deze berichten niet te traceren waren, ze zijn zo interessant en puur', stelde de Officier van Justitie al een keer. Maar het is nog een heel karwei om alle lijntjes met elkaar te verbinden.

Lees ook: Boze baas na mislukte moordaanslag: 'Wat is dit voor shit, hij rijdt toch geen ferri?'

De vraag is dus, blijft de puzzel van het OM overeind en is er nog meer informatie uit de data naar voren gekomen? Advocaat Inez Weski heeft uiteraard haar messen geslepen, Ze is niet onder de indruk van de databerg. 'Balletje, balletje', noemt ze het.

Lees ook: OM: 'DNA-bewijs Naoufal F. op telefoon schutter mislukte liquidatie'

Het OM zegt ook nog een DNA-spoor van F. op één van de gebruikte telefoons te hebben. Met deze telefoon zouden belastende berichten zijn verstuurd die het OM aan F. toeschrijft, ook werden er babyfoto's van zijn pasgeboren kind mee verzonden.

De langverwachte zaak staat gepland voor 09.30 uur in De Bunker in Osdorp.