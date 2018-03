Waldy Hoort Stemmen in de Indische buurt: 'Het mag nog wel iets socialer'

Met het programma Waldy Hoort Stemmen peilt presentator Waldy van Geenen in verschillende buurten wat de mensen gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Deze keer is dat de Indische buurt.

Van oudsher is de Indische Buurt een echte arbeidersbuurt. In het verleden deden zowel de PvdA als de SP het traditioneel goed. Die tijden zijn voorbij sinds de PvdA vier jaar geleden minder dan de helft van hun kiezers verloor.

In de buurt speelde zich tijdens de landelijke verkiezingen van vorig jaar dezelfde politieke strijd af als in de stad in zijn geheel. GroenLinks en D66 werden er met grote afstand de grootste partijen. GroenLinks had in deze buurt ruim 27 procent van de stemmen en D66 20 procent.

'Het hele multiculturele'

Sandra (47) weet nog niet wat ze gaat stemmen op 21 maart. Vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen stemde ze op de Partij voor de Dieren (PvdD): 'Omdat ik heel erg geloof in de filosofie die achter de partij zit. Dat we meer moeten kijken naar hoe de natuur zich ontwikkeld en dat wij ons daar aan aanpassen in plaats van dat wij denken dat de natuur zich moet aanpassen aan ons.'

Bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen twijfelt ze nog tussen GroenLinks en de PvdD. 'Wat ik voor deze buurt heel belangrijk vind is dat het hele multiculturele blijft en dat we hier met z'n allen hopelijk heel goed kunnen samenleven.'

'Nog socialer'

Manon (49) heeft naar eigen zeggen ook nog geen idee wat ze gaat stemmen. Landelijk stemde ze vorig jaar SP. 'Amsterdam is altijd wel een beetje links geweest natuurlijk, maar het mag van mij toch nog wel iets socialer.'

Nu twijfelt Manon tussen de PvdD en Forum voor Democratie (FvD). 'Ik vind gewoon dat er een heleboel dingen niet echt worden aangepakt. Ik woon hier nu een jaar en ik ken mijn eigen buurman niet. Die man is waarschijnlijk eenzaam of heeft een andere cultuur.'

Meer AT5-verkiezingsnieuws? Kijk dan hier.