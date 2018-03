Meeste cocaïne in rioolwater van Amsterdammers

In het rioolwater van Amsterdam is verreweg de meeste cocaïne aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek hoogleraar Pim de Voogt van het instituut KWR.

De Voogt doet sinds 2011 jaarlijks onderzoek naar drugsresten in het rioolwater van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Ook onderzocht hij incidenteel de riolering van twintig gemeenten.

Uit zijn onderzoek blijkt Amsterdam niet alleen de koploper te zijn wat cocaïne betreft, ook nemen de vrachten Methamfetamine (meth) toe. In tegenstelling tot Utrecht en Eindhoven, waar deze drug de afgelopen jaar maar twee keer werd aangetroffen.

Europese resultaten

De Voogt sluit zich met zijn onderzoek aan bij een grotere test, uitgevoerd door het Europese Agentschap voor Drugs en Drugsverslaving (EMCDDA). Het agentschap onderzocht het rioolwater van maar liefst 60 Europese steden en komt later vandaag met resultaten.

Wel maakt De Voogt al bekend dat in Nederland nog steeds het hoogste gebruik wordt geconstateerd van MDMA (ecstacy). Ook in Amsterdam zou een stijging in de vracht van MDMA te zien zijn. Dit komt onder meer door een toename van het gehalte MDMA per pil.

Maar niet alle drugs kennen de grootste populariteit in de hoofdstad. Gemiddeld laten de kleinere gemeenten in Nederland een hogere vracht zien van Amfetamine (speed) dan Amsterdam.