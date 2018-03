LIVE Dag 2 rechtszaak moord Djordy: wat gebeurde er op dag van liquidatie?

In het proces tegen tegen de zeven mannen die verdacht worden van de moord op Djordy Latumahina zoomt de rechtbank vandaag in op de dag van de liquidatie: 8 oktober 2016.

Om die reden moet ook verdachte Ulrich B. verplicht aanwezig zijn. Hij was gisteren, op de eerste dag van het proces, afwezig omdat hij last heeft van een hernia en het volgens zijn advocaat Bart van Tuinen 'fysiek niet trekt om een hele dag in de rechtszaal te zitten'.

Wiethandel

De verdachten ontkenden gisteren met klem ook maar iets te maken te hebben met de moord op Djordy en de poging tot moord op zijn vriendin en hun kind. De verdachten verklaarden in wiet te handelen en om die reden soms in de nachtelijke uren op verschillende locaties af te spreken.

Officier van justitie Caroline Cnossen gelooft niets van dat verhaal en wijst op de enorme hoeveelheid bewijs die er tegen de verdachten ligt. Zo is er DNA gevonden in een vluchtauto, er zijn camerabeelden van de schutters en afgeluisterde gesprekken.

Drugscrimineel

Djordy Latumahina, zijn vriendin en hun 2-jarig dochtertje werden op 8 oktober 2016 in zijn zwarte Mini Cooper onder vuur genomen door twee schutters. Volgens justitie waren dat Djurgen W. uit Amsterdam en Tony D. uit Oostknollendam. Zij zouden Djordy hebben aangezien voor drugscrimineel Gino M. die in hetzelfde appartementencomplex woonde als Djordy. Hij reed in exact dezelfde auto (ook zijn Mini Cooper had zwarte velgen) en hij een vriendin die enigszins leek op de vriendin van Latumahina.

De rechtszaak begint om 10.00 uur. AT5 doet de hele dag live verslag vanuit de rechtbank.