Politie gaat opnieuw zoeken naar Sabrina Oosterbeek

De politie gaat opnieuw in Zuidoost zoeken naar de vermiste Sabrina Oosterbeek.

Dat heeft de officier van justitie volgens Het Parool vandaag tijdens een tussentijdse zitting gezegd. In welk gebied er precies wordt gezocht, is niet bekendgemaakt.

In de weken na de verdwijning van Sabrina Oosterbeek zocht de politie in de omgeving van Reigersbos. Er werd in de wijk geflyerd en duikers zochten in het water.

Eind juni werd er een 44-jarige verdachte aangehouden. De verdachte, Sjonny W., wordt naast de moord op Sabrina ook verdacht van de moord op de Roemeense Mirela Mos. Het lichaam van Mos werd in 2004 gevonden in Zuidoost.

De 30-jarige Oosterbeek is sinds maart 2017 vermist. De recherche vreest dat zij niet meer in leven is.