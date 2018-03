Boeren protesteren bij Stopera tegen verdwijnen zorgboerderij: 'We hebben veel hooivorken'

Enkele tientallen sympathisanten van zorgboerderij De Boterbloem hebben vandaag geprotesteerd bij de Stopera. 'Op dit soort plekken moeten we zuinig zijn.'

Ze kwamen rond 12.30 uur op tractoren naar de Stopera toe. De Boterbloem dreigt namelijk te verdwijnen, omdat er op de plek van de akkers van de zorgboerderij een groot bedrijventerrein moet komen. 'Ik sta me op te winden, omdat ze iets mooi plat willen gooien', aldus een demonstrant.

Lees ook: GroenLinks wil zorgboerderij De Boterbloem redden

De Boterbloem is het enige biologische akker- en tuinbouwbedrijf van Amsterdam. Op de boerderij werken mensen met een psychiatrische, criminele of verslavingsachtergrond die op deze manier hun dag op een zinvolle manier kunnen besteden.

Weg op 19 maart

De demonstranten riepen raadslid bart Vink (D66), die onder luid gejoel het podium betrad, tot de orde. Hij verdedigde zich door te stellen dat het altijd al de afspraak was dat de cliënten tijdelijk zouden blijven. Ze moeten daarom op 19 maart weg zijn.

Volgens Alies Fernhout, woordvoerder van de Boterbloem, zou er wel een oplossing moeten zijn. 'Wij hebben een plan ingediend waarin het bedrijventerrein om ons heen zou kunnen bouwen. Maar ze wilden er niet eens naar kijken, omdat het niet aan het bestemmingsplan voldoet.'

Lees ook: Ontruiming dreigt voor zorgboerderij De Boterbloem

Vink zei nog wel dat hij de verantwoordelijke wethouder heeft gevraagd om De Boterbloem toch een toekomst kan worden gegeven. Hij is momenteel nog in afwachting van het antwoord. 'Wij gaan niet weg, we hebben heel veel hooivorken', concludeert Fernhout.