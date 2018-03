Meldingen over prostitutie in panden Houtmankade

De grote politieactie op de Houtmankade vond gisteren onder meer plaats omdat er meldingen over prostitutie in de panden waren binnengekomen.

Dat liet wethouder Wonen Laurens Ivens weten tijdens een commissievergadering in de Stopera. Hij sprak daar onder meer over de manier waarop de gemeente woonfraude aanpakt via het meldpunt Zoeklicht.

'Prostitutiemeldingen zitten er best vaak tussen', zei Ivens. 'Ik weet niet of u het gezien heeft, de handhavingsactie die we gisteren op de Houtmankade hebben gehad. Ook daar waren weer een hele hoop meldingen, verschillende meldingen van woonfraude en ook prostitutie.'

Lees ook: 'Ik kom net thuis en zie die blauwe hekken, spannend'

Bij de actie op de Houtmankade zijn uiteindelijk zeven verdachten opgepakt vanwege witwassen en drugsbezit. Het lijkt er niet op dat er ook bewijs is gevonden voor illegale prostitutie, want de politie heeft daar gisteren niets over bekendgemaakt.