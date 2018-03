Taxi 's en andere auto's tijdens weekendnachten geweerd uit Wallengebied

Taxi's die eindeloos rondjes rijden op zoek naar een standplaats, het is een bekend probleem voor veel bewoners van de buurten Lastage, de Nieuwmarkt en de zuidelijk Burgwallen. Maar niet voor heel veel langer, want de gemeente gaat paal en perk stellen aan het nachtelijke autoverkeer.

Bij wijze van proef zijn auto's en dus ook taxi's op weekendnachten (donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht) niet meer welkom in een groot gedeelte van het Wallengebied. Tussen 22.00 uur en 6.00 uur gaan verzinkbare palen omhoog en wordt de buurt afgesloten voor auto's. Taxi's en ontheffingshouders mogen wel nog rijden over de route Sint Antoniebreestraat – Geldersekade. Over de route Rusland - Damstraat mag alleen nog gereden worden door ontheffingshouders en bestemmingsverkeer voor hotel The Grand. Het Rokin en de Dam zijn wel open voor al het verkeer.

Lees ook: 'Als het centrum werkelijk een pretpark was, had de overheid het al lang gesloten'

Dynamische standplaatsen

De maatregelen, die ingaan op 3 mei, zijn opgesteld samen met bewoners, de taxibranche en ondernemers uit de buurt. Nachtelijke verkeersoverlast voor buurtbewoners moet met de proef verminderd worden. Omdat ook taxi's niet meer het gebied in mogen, komen er wel dynamische standplaatsen op het Damrak en de Nieuwmarkt.

Tot slot wil de gemeente voorkomen dat andere straten door de afsluiting veel meer belast worden. Vooral de Valkenburgerstraat wordt tijdens de proef extra in de gaten gehouden.