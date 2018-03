Vijftien jaar cel geëist voor moord op schoonzus Karima

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijftien jaar cel geëist tegen de 41-jarige Houssine M. die verdacht wordt van het vermoorden van zijn schoonzus Karima Benkal Talid. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met zijn toen 21-jarige vriendin Fatima R.. Tegen haar werd vijf jaar cel geëist.

De 35-jarige Karima werd in mei 2016 dood gevonden in een wooncomplex voor vluchtelingen en asielzoekers aan de Jan van Zuthpenstraat in Osdorp. De vrouw vocht urenlang voor haar leven terwijl haar twee huisgenoten, de verdachten, erbij waren. De politie was op het adres gaan kijken, nadat drie broers het politiebureau vechtend en ruziënd binnenkwamen. Een van hen riep dat zijn broer zijn vrouw had vermoord.

Houssine M. was de zwager van Karima. Samen woonden ze met de toen 21-jarige vriendin van Houssine, Fatima R., en nog twee broers van M. in een appartement. Dat zorgde voor spanningen en zou tot ruzie hebben geleid in de familie. Die ruzie liep compleet uit de hand.

Alleen achtergelaten

Op bewakingsbeelden is te zien dat een ruzie in de woning zich verplaatste naar de trap. Karima was op dat moment al gewond en braakte, gromde en schreeuwde. Houssine belde zijn vriendin, die langs kwam om hem te helpen. Samen lieten ze Karima achter. Ze overleed ter plekke.

Volgens de advocaat van Houssine schakelde hij geen hulp in omdat hij illegaal in Nederland verbleef en daarom de politie niet kon bellen. Daarnaast beheerste hij de taal niet en kende hij het alarmnummer niet. Volgens Houssine was het dus geen opzet, maar het Openbaar Ministerie denkt daar anders over.

Voorbedachte rade

Aan de hand van vele chatberichten kon justitie reconstrueren wat er die avond gebeurde. De chatberichten zouden aantonen dat er geen sprake was van een opwelling, maar dat er al veel langer het plan bestond om hun schoonzus te doden. Houssine stuurde bijvoorbeeld medeverdachte Fatima een bericht waarin stond dat hij Karima ging afmaken.

Motief

Het OM tast in het duister over het motief voor de moord. Mogelijk speelde mee dat Karima aan Houssines moeder had gezegd dat zijn vriendin Fatima alcohol dronk en in discotheken uitging. Daardoor zou de relatie tussen Houssines moeder en Fatima zijn verslechterd. 'Het slachtoffer moest aangepakt worden en wel zodanig dat zij geen probleem meer kon veroorzaken', aldus de officier van justitie in het requisitoir.