B&B-houders spreken gemeente boos toe: 'Dit is een heksenjacht'

Bed & Breakfast-houders zijn boos dat Woon-wethouder Laurens Ivens zijn pijlen nu met strengere wetgeving op hen richt. Hans Onno van den Berg, lid van Amsterdam Gastvrij, sprak daarom vandaag de gemeente streng toe. 'U moet zich schamen.'

Het college wil dat er vanaf 1 januari 2019 voor elke nieuwe B&B een vergunning wordt aangevraagd. Daarmee zou 'de wildgroei van B&B's in wijken waar nu al veel toeristen zijn', voorkomen moeten worden.

De plannen voor strengere controle zorgen voor veel onrust onder B&B-houders, die vorige week al in grote getale in de Nassaukerk bijeen kwamen. Tijdens de commissievergadering Wonen sprak Van den Berg vandaag namens Amsterdam Gastvrij, de belangenorganisatie voor B&B-houders. Hij zei dat de gemeente zich moet schamen 'voor de holle spierballentaal waarmee u de kiezers wijs maakt dat particuliere toeristische verhuur een groot probleem zou zijn.'

Lees ook: B&B-houders bezorgd om strengere regelgeving: 'Het is bijna razzia-achtig'

'Geen overlast'

Dat toeristen die verblijven in Bed & Breakfasts te veel overlast zouden veroorzaken, vond Van den Berg onzin. 'Dat ontken ik! Dat is opgejaagd door dit college.' Volgens hem is er 'alleen een beetje overlast van toeristen' in vier buurten rond de Nieuwmarkt. Uit onderzoek van de Leefmonitor zou blijken dat 86 van de 90 wijken vinden dat het op alle fronten juist beter gaat.

Lees ook: Na Airbnb wil college ook 'wildgroei bed and breakfasts' beteugelen

Heksenjacht

Van den Berg snapt daarom niet dat de gemeente 'overal binnenvalt'. Volgens hem is '93 procent van al het uitrukken naar B&B's zonder doel'. Tim Klein Haneveld, voorzitter van Amsterdam Gastvrij, sprak zelfs van 'een heksenjacht tegen goedwillige, kleinschalige verhuurders'.

Maar wethouder Ivens zag het probleem voor de huidige B&B-houders niet zo. 'Als je geen overtredingen maakt, hoef je ook niet bang te zijn voor handhaving.'