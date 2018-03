Sylvana Simons weigert discussie met Annabel Nanninga en komt niet naar studentendebat

Bij1-lijsttrekker Sylvana Simons neemt morgenavond niet deel aan het studentendebat georganiseerd door de UvA en Het Parool. Simons weigert in debat te gaan met Annabel Nanninga (Forum voor Democratie).

Op het Roeterseiland gaan acht lijsttrekkers van Amsterdamse politieke partijen met elkaar in discussie over voor studenten belangrijke onderwerpen. Zo gaat er gedebatteerd worden over huisvesting, internationalisering, drukte en toerisme en identiteit. Op dat laatste onderwerp zou Simons het opnemen tegen Nanninga. Maar dat gaat nu dus niet door.

Een woordvoerder van Bij1 zegt tegen Het Parool dat FvD zich schuldig maakt aan 'de normalisering van etnonationalisme'. Nanninga zegt het op haar beurt 'kinderachtig' te vinden dat Simons niet met haar in debat wil: 'Maar dat is verder aan Bij1.'

De plek van Simons wordt nu ingenomen door Johnas van Lammeren, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren. De andere deelnemers zijn D66, PvdA, SP, GroenLinks, VVD en DENK.