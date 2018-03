Advocaat Weski wraakt rechtbank in proces Naoufal F.

De langverwachte rechtszaak tegen Naoufal F heeft opnieuw vertraging opgelopen. Zijn advocaat Inez Weski besloot vanmiddag om de rechtbank te wraken, ze vindt dat ze te weinig gelegenheid krijgt om de veelbesproken bundel aan versleutelde berichten te onderzoeken.

De eerste dag van de inhoudelijke behandeling vandaag stond in het teken van de PGP-berichten. Twee jaar geleden was het voor criminelen dé manier om versleuteld met elkaar te praten. Tot het Openbaar Ministerie de server met 3,5 miljoen berichten in handen kreeg. De zaak van Naoufal F. is de eerste waar deze berichten een centrale rol spelen.

Uit deze berichten blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat F. de coördinator was van de mislukte aanslag op het leven van Pjotr R. Het doelwit kreeg voor het huis van zijn moeder in Diemen een spervuur van kogels op zich afgevuurd maar overleefde ternauwernood. De uitvoerders Atif M., Qio C. en Karim S. kregen daarvoor eerder al 20, 20 en 16 jaar cel. Twee anderen kregen ook fikse straffen van 14 en 12,5 jaar voor de voorbereiding.

'Buik'

De drie hadden in de aanloop naar en op de dag van de aanslag contact met iemand die ze als 'Buik' in hun telefoon hadden staan, dat zou volgens het OM Naoufal F. moeten zijn. Deze 'Buik' gaf de drie een uitbrander toen bleek dat R. de aanslag had overleefd en ze bovendien er niet in waren geslaagd hun vluchtauto in brand te steken.

Fel

Het OM heeft deze 75 berichten gedistilleerd uit de dataset. Weski trok net als bij eerdere regiezittingen ook vandaag fel van leer tegen het gebruik van deze berichten als bewijsmateriaal. ´Er is op basis van een aantal zoekwoorden (zoals vis, vrachtwagen, vloer, fruit, meloen) gezocht in de data, de 75 berichten zijn uit 10.000-en gehaald maar de context en de betrouwbaarheid is voor ons niet te controleren´, aldus advocaat Inez Weski die de dag begon met een pleidooi om de zaak aan te houden.

'Wij zijn toeschouwer. 7000 andere berichten zijn onthouden omdat ze voor een ander onderzoek gebruikt worden maar ze kunnen wel weer betrekking hebben op mijn cliënt. Tegelijkertijd zou er ook nog ontlastende informatie in kunnen staan. 'Het Openbaar Ministerie veegde de bezwaren van tafel. ´Advocaat Weski doet oude verzoeken, dit is al een keer gevraagd en ook toen afgewezen. De verdediging heeft alle gelegenheid gehad om de data in te kijken, de berichten zijn in een Word-document aangeleverd en daar kun je ctrl-f zo doorheen zoeken.'

'Geknevelde verdediging'

Het Openbaar Ministerie werd daarin gesteund door de rechtbank. 'De verdediging heeft het NFI twee keer bezocht, afgelopen december en januari. Ze hebben kort, dat moeten we nageven, zelf mogen zoeken in de data. Maar daarna hebben ze de data op een cd-rom aangeleverd gekregen. Dat is laat gebeurd maar je mag van de verdediging verwachten dat ze met een zekere doelgerichtheid zouden moeten kunnen zoeken. Van een geknevelde verdediging (zoals Weski het zelf typeerde red.) is wat ons betreft geen sprake.'

Voor Weski was deze beslissing reden om de rechtbank te wraken. 'Úw beslissing dat we niet de tijd krijgen om de data verder te onderzoeken, negeert het feit dat dit fysiek onmogelijk is. (...) Het lijkt alsof u slechts alleen geinteresseerd bent in wat het OM heeft geselecteerd. U heeft uw oordeel al geveld.'