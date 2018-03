Gekozen burgemeester juridisch niet haalbaar

Amsterdammers zullen niet zelf de nieuwe burgemeester kunnen kiezen. Een dergelijk referendum is juridisch niet haalbaar. Dat concludeert de referendumcommissie onder leiding van professor Wim Voermans.

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen schrijft in een brief aan de raad dat hij het advies overneemt. Hij deelt de mening van de commissie dat een dergelijk volksinitiatief in strijd is met de Gemeentewet.

Stichting Meer Democratie startte begin februari een petitie voor het zelf kunnen kiezen van de volgende burgemeester. Binnen enkele dagen werd de petitie al honderden keren ondertekend. De oproep kreeg steun van prominenten uit de politiek en ook partijen in de raad stonden positief tegenover het experiment.

In de Gemeentewet staat echter dat de namen van kandidaten geheim moeten blijven. Ook is het bij een referendum alleen mogelijk om een stelling voor te leggen met de keuze 'voor' en 'tegen'. Het voorleggen van meerdere kandidaten is dus uitgesloten.