Agent voorkomt diefstal van reeds gestolen motorfiets in Noord

Een oplettende motoragent wist vanmiddag de diefstal van een reeds gestolen motor te voorkomen. Hij betrapte een verdachte man die aan het slot aan het morrelen was op de Fazantenweg in Noord, ter hoogte van de Wielewaalstraat.

De verdachte vluchtte weg zodra hij door had dat de agent hem in de gaten hield. Daarbij verloor hij onder meer een mobiele telefoon, die in beslag is genomen door de politie.

In een poging de verdachte nog te vinden, zetten agenten de omgeving af en kwam er een politiehelikopter ter plaatse om de binnentuinen en daken te inspecteren. De man werd uiteindelijk niet gevonden.

De motor die hij had willen stelen, bleek als vermist geregistreerd te staan. De politie heeft het voertuig, dat met een ketting vastgemaakt was aan een paal, meegenomen voor nader onderzoek.