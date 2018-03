Schoolbesturen starten actie om lerarentekort: 'Gepensioneerden voor de klas'

Er moet nu echt actie worden ondernomen om het lerarentekort aan te passen, vinden de Amsterdamse schoolbesturen. Die zijn daarom een petitie gestart: 'op=op'. Daarmee willen ze de politiek bewust te maken van het probleem.

Volgens de schoolbesturenclub, BBO, is het tekort nu al ernstig en zal het probleem alleen maar groter worden. 'We hebben zo'n 160 vacatures die niet vervuld kunnen worden. Dat is best veel', zegt Grada Huis, woordvoerder van het BBO. Naar verwachting zal het tekort oplopen tot 500 openstaande vacatures over vijf jaar. 'Dat betekent dat er 15.000 kinderen in Amsterdam geen onderwijs zouden krijgen. Dat kunnen we natuurlijk niet toestaan.'

Gepensioneerde leerkrachten

Op basisschool Overhoeks in Noord zijn de personeelsproblemen aan de orde van de dag. Volgens de directeur van de basisschool, Minneke Wievel, heeft het geen zin om te proberen vervanging te regelen als een leraar ziek is, omdat er toch niemand beschikbaar is. 'Zonde van de moeite', zegt ze.

De basisschool roept nu geregeld de hulp in van gepensioneerde leerkrachten, maar ook dan nog staat er soms niemand voor de klas. 'Wat er nu gebeurt is dat we groepen naar huis moeten sturen', zegt Wievel.

Na de verkiezingen zal het BBO de petitie aan de nieuwe gemeenteraad en wethouder Onderwijs geven.