VVD start postercampagne zoenende mannen: 'Liefde tussen mannen is normaal'

'Wie verdedigt onze vrijheid?', staat er op de posters die de VVD zaterdag op gaat plakken. Daarmee reageert de partij op de vernielingen van de posters van Suitsupply, waarop twee zoenende mannen te zien zijn.

De Suitsupply-poster zorgde voor veel commotie en zou het pakkenbedrijf wereldwijd duizenden volgers op sociale media hebben gekost. Ook in Nederland werden de posters, en de bushokjes waar ze hangen, op verschillende plekken vernield.

Volgens Bas van der Sande (VVD) zijn de reacties op de posters 'ronduit belachelijk'. Hij zei gisteren op Twitter dat hij 'voor elke bekladde poster honderd extra posters met zoenende mannen wil'. Zijn tweet was eigenlijk bedoeld als 'halve grap'. 'Maar toen ging het vliegen.'

Gay Capital

Daarom rijdt hij zaterdag de stad door, gewapend met de posters, kwasten en plaksel. De politicus wil op die manier laten zien 'dat we dit in Amsterdam niet toestaan'. 'We zijn nog steeds de Gay Capital.'

Lees ook: Spoeddebat over anti-homogeweld: 'Dit moet echt stoppen'

Van der Sande geeft toe dat 'je nooit 100 procent veiligheid van homoseksuelen kan garanderen'. Met de posters kan hij misschien niet de mindset van iedereen veranderen, toch hoopt de VVD'er er hiermee aan bij te dragen dat homoseksualiteit genormaliseerd wordt. 'Je moet zoveel mogelijk aan kinderen laten zien: de liefde tussen twee mannen is de normaalste zaak van de wereld.'