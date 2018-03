Initiatiefnemers gekozen burgemeester zien nog mogelijkheden

Het zou juridisch niet haalbaar zijn om Amsterdammers hun eigen burgemeester te laten kiezen, blijkt uit onderzoek van een referendumcommissie. Toch betwijfelen de initiatiefnemers van Meer Democratie dat 'ten zeerste'.

De groep, die eerder de petitie voor een gekozen burgemeester startte, heeft hun eigen juristen er ook al naar laten kijken. Een referendum wordt misschien moeilijk, maar dat was ook niet per se de intentie van Meer Democratie. 'We vragen om een vorm van burgerconsultatie en willen de raad bewegen om daar creatief in te zijn', aldus Niesco Dubbelboer, die voor de petitie het verzamelen van de handtekeningen coördineerde.

Eén van de bezwaren die de referendumcommissie, onder leiding van professor Wim Voermans, opvoerde was dat een referendum alleen 'voor' en 'tegen' kent. Volgens Dubbelboer kan dat probleem daarentegen worden opgelost door een andere vorm van burgerconsultatie te kiezen, waarbij kiezers de kandidaten naar voorkeur rangschikken.

Hoewel burgemeester Van Aartsen het advies van de commissie overneemt, is er volgens Dubbelboer nog wel 'goed nieuws'. Hij stelt dat een gekozen burgemeester nog niet helemaal van de baan is, omdat 'de gemeenteraad nu aan zet is'. Voordat de raad volgende week gaat vergaderen over de mogelijkheden, wil Meer Democratie 'alvast een plannetje klaar hebben liggen'.