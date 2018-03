Tentoonstelling in Rijks met bijzondere foto's van wereldberoemde Amsterdamse fotograaf

In het Rijksmuseum is een nieuwe tentoonstelling te zien van een van de beroemdste Nederlandse fotografen van de 20ste eeuw. De expositie bestaat uit 26 authentieke afdrukken van Amsterdammer Van der Elsken.

Conservator van het museum Hans Rooseboom steekt zijn waardering voor de de fotograaf niet onder stoelen of banken. 'Van der Elsken is een van de beste, belangrijkste en bekendste Nederlandse fotografen', zegt hij. Het Rijks kreeg de foto's van regisseur en fotoverzamelaar Jan de Bont en zijn vrouw. De Bont is onder meer bekend van de film Turks Fruit.

'Gewoon lekker fotograferen'

Van der Elsken staat bekend als een 'brutale straatfotograaf', vertelt Rooseboom. 'Hij heeft eindeloos over straat gelopen, veel gereisd, echt iemand die vooral mensen fotografeerde; op straat, thuis.'

In de jaren vijftig begon Van der Elsken zijn fotografiecarrière. Indertijd was het belangrijk dat een foto technisch perfect was, legt de conservator uit. 'Maar hij dacht: nee, ik ga gewoon lekker fotograferen. Het gaat erom wat erop staat.' En dat is ook te zien op zijn werken. De platen van de in 1990 overleden fotograaf zijn niet technisch of qua compositie perfect. 'Maar het ging meer om de sfeer, iemands karakter en wat uit zo'n kop spreekt.'

10.000 euro

Mensen die foto's van de Amsterdammer in hun kamer willen, moeten diep in de buidel tasten. 'Als er eentje opduikt betaal je al gauw meer dan 10.000 euro ben ik bang', besluit Rooseboom.

De tentoonstelling is vanaf morgen tot en met 3 juni te zien in de fotozaal van het Rijksmuseum.