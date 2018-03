Dijkhoff: 'Partijen reageren hysterisch op Forum voor Democratie'

VVD-kopstuk Klaas Dijkhoff vindt de uitspraken van voormalig kandidaat-raadslid Yernaz Ramautarsing 'dom en onsamenhangend', maar hij vindt ook dat andere partijen in Amsterdam 'hysterisch' reageren op Forum voor Democratie. Dat zegt hij in AT5's Park Politiek.

De voorzitter van de Tweede Kamerfractie van de VVD reageert daarmee op de ophef die Ramautarsing landelijk veroorzaakte door zijn uitspraken over het verband tussen iemands afkomst en IQ. Later kwamen daar ook nog uitgelekte Whatsapp-gesprekken bij met opvattingen van de voormalige nummer twee van Forum voor Democratie over onder andere homorechten.

'Ik vind het vooral de hele tijd een onsamenhangend verhaal waarbij correlatie en causaal verband door elkaar gehaald wordt', zegt Dijkhoff. 'Je kunt best zo'n tabel pakken en zien wat het gemiddeld IQ per land is, die tabellen bestaan, dat is wetenschap. Maar dit soort conclusies eraan verbinden is net zo achterlijk als je zegt: 'In een land met meer olifanten is het gemiddeld IQ lager'. Dat is een correlatie, maar heeft causaal niks met elkaar te maken.'

'Geen racisme'

Toch wil Dijkhoff de opmerkingen van Ramautarsing geen racisme noemen. 'Ik snap heel goed dat mensen zich gediscrimineerd voelen door zo'n uitspraak, maar wat hij letterlijk heeft gezegd, is juridisch gezien geen racisme.'

Dijkhoff ergerde zich dus ook nog aan iets anders, aan partijen zoals D66, GroenLinks en de PvdA die volgens de VVD'er met 'een soort gretigheid roepen; 'Jullie zijn af! Dit is racisme.'' Dat vindt hij ook 'ongezond'. 'Leg dan uit waarom het achterlijk was wat hij heeft gezegd en beoordeel een partij verder op basis van hun programma en wat ze willen.'

Carnaval

Zelf schitterde Dijkhoff door afwezigheid vorige maand bij een debat in de Balie met de landelijke politieke leiders over Amsterdam. Hij gaf de voorkeur aan het vieren van carnaval. Dijkhoff: 'Maar ook achteraf, bij het zien van de beelden, vroeg ik me af waar nuchterder werd gesproken, bij mij op carnaval of daar bij het debat.'

In het gesprek komt verder het nieuwe erfpachtstelsel aan bod, ingevoerd door VVD-wethouder en lijsttrekker Eric van der Burg. Ook komt de hoge voorraad aan sociale huurwoningen in de stad ter sprake. Volgens Dijkhoff een instrument dat niet werkt om een gemengde stad tot stand te brengen.

De hele aflevering van Park Politiek is hier te zien.