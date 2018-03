Toneelstuk over boek Astrid Holleeder

Er komt een toneelstuk over het boek Judas van Astrid Holleeder.

Judas is het best verkochte boek van 2016. In het boek beschrijft Astrid Holleeder de gebeurtenissen als de zus van 's Nederlands bekendste crimineel. Zo schrijft ze over de Heineken-ontvoering en impact daarvan op alle familieleden. Ook spreekt ze over haar jeugd, haar kinderen en haar werk als advocate.

Krankzinnig

Het toneelstuk wordt verteld 'perspectief van vier vrouwelijke omstanders, zijn moeder, twee zussen, en nichtje'. De makers spreken van een 'krankzinnige familieconstructie'. 'Ondanks de bedreigende situatie waarin ze zich bevindt, werkt Astrid Holleeder actief mee aan de totstandkoming van deze absolute must-see.'

De eerste voorstelling is op 31 augustus te zien in Delft. In september zijn er tien voorstellingen in theater De Meervaart in Nieuw-West.

Er zijn ook al een Amerikaanse en Nederlandse televisieserie over het boek in de maak.