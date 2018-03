Dag 3 proces moord Djordy: gemoederen lopen op, vriendin verlaat de zaal

Het proces tegen de zeven mannen die verdacht worden van het doodschieten van Djordy Latumahina gaat vandaag zijn derde dag in. Latumahina werd op 8 oktober in de parkeergarage onder zijn woning aan het Koningin Wilhelminaplein voor de ogen van zijn vriendin en dochtertje doodgeschoten. Hij bleek niet het doelwit te zijn van het liquidatieteam.

De schutters hadden het vermoedelijk gemunt op een crimineel die ook in het appartementencomplex woonde, en zijn vergelijkbare donkere Mini Cooper in dezelfde garage parkeerde. In totaal zijn er nu zeven verdachten in de zaak. Voor de zaak zijn negen zittingsdagen ingeroosterd. Lees hier terug wat er op dag 1 en 2 is besproken.

11.10 uur:

De zitting gaat verder. Professor Otten is hoogleraar bewegingswetenschappen en heeft de loopjes van de vermeende schutters Tony D. en Djurgen W. geanalyseerd. Hij wordt vaker ingezet als deskundige, hij heeft in de afgelopen twee jaar in tien strafzaken soortgelijke analyses gegeven.

10.40 uur:

Het OM en Tony D. liggen weer met elkaar in de clinch.

OM: 'Wij vinden het geen probleem als onze vragen door de rechtbank worden gesteld, maar we willen in de gelegenheid worden gesteld om bij ieder antwoord door te kunnen vragen (...) Anders wordt het namelijk een toneelstukje hier.

Tony: Dus u denkt dat ik hier een toneelstukje opvoer? Ik beantwoord helemaal geen vragen meer.'

Na deze discussie rent de vriendin van Djordy de zaal uit. De zitting wordt even geschorst.

10.30 uur:

Het OM is niet onder in de indruk van het excuses van Tony. 'Tony heeft aangegeven geen vragen van het OM meer te beantwoorden. Als er volgens ook maar de geringste twijfel zou zijn dat Tony de blanke schutter zou zijn, dan zou hij hier niet zitten. In onze ogen probeert Tony zijn omgeving en de politie te geloven dat zijn aanhouding een vergissing is'

10.20 uur:

Vermeend schutter Tony D. is er wel en neemt het woord: 'Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn taalgebruik gisteren. Ik ging uit mijn plaat en zei godverdomme. Maar ik bedoelde potverdomme, dat knaagde.'

'Met alle respect voor de nabestaanden maar het is zwaar voor mij. Ik zit hier onschuldig.' 'Probeer u er doorheen te werken morgen', antwoordt de rechter. Tony: 'Ik zal uit respect morgen mijn mond houden, maar ik heb het nu al heel moeilijk.'

10.00 uur:

Opvallend genoeg zijn er vandaag slechts vier verdachten afwezig. Wendell R. is met koorts in de gevangenis achtergebleven, zijn broer Cedric is om onduidelijke reden afwezig. Ulrich B. is er ook niet, hij liet de eerste dag in verband met een herniaoperatie aan zich voorbijgaan.

De nabestaanden laten bij monde van advocaat Richard Korver weten dat ze graag zien dat alle verdachten morgen wel aanwezig zijn. Zij zullen dan een slachtofferverklaring voorlezen.

Rechter over de afwezige verdachten en de vraag of ze mogen aanwezig moeten zijn: ook al is het hun goed recht; ik baal ervan dat ik dit niet zelf met de verdachten kan bespreken. Wat ik er ook van vind. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 8, 2018

09.00 uur

Vandaag wordt de loopjesdeskundige verhoord. Het opdracht van het OM zijn er 239 mensen in het geheim gefilmd. Dit om de loopjes te vergelijken met die vermeende schutters Tony. D. en Djurgen W. Een gerechtelijk deskundige heeft de opnames vergeleken met beschikbare beelden van de vermeende schutters.

Het gaat dan om camerabeelden waarop de verdachten na de dodelijke schietpartij volgens justitie te zien zijn, maar ook om stiekeme opnames die zijn gemaakt na hun aanhouding. Zo is één van de schutters na zijn aanhouding ook gefilmd op de binnenplaats van een politiebureau.