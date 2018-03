OM vervolgt plaatsvervangend-hoofdofficier voor seks met 16-jarige jongen

Plaatsvervangend-hoofdofficier Vincent L. wordt, net als tien andere mannen, vervolgd op verdenking van het hebben van seks tegen betaling met een minderjarige jongen.

Vincent L. was plaatsvervangend-hoofdofficier van het functioneel parket bij het Openbaar Ministerie (OM) en gespecialiseerd in fraudezaken. Hij werd kort geleden ontslagen door het OM. Naast L. worden nog eens tien mannen, in de leeftijd van 38 tot 61 jaar in dezelfde zaak vervolgd.

De zaak kwam aan het rollen toen de ouders van de 16-jarige jongen berichten vonden op zijn smartphone. De mannen werden in de eerste helft van het vorig jaar al aangehouden en zitten niet meer vast. De rechtszaak tegen de elf verdachten zal pas beginnen na 1 april. Tot die tijd hebben de verdachten en hun advocaten de tijd om onderzoekswensen in te dienen.