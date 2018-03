Mannen die caféganger Ouderkerk naar de grond slaan krijgen week de tijd: 'Meld je'

De politie is op zoek naar twee mannen die op 16 januari een cafébezoeker in Ouderkerk aan de Amstel mishandeld hebben.

De vechtpartij begint met een woordenwisseling in het café. Buiten op straat, onder de luifel van het café, vallen de eerste klappen. De twee daders beginnen in te slaan op het slachtoffer. De man probeert zich nog te verdedigen. Op een gegeven moment komt een van de mannen met een trap invliegen. De politie toont beelden van de mishandeling in het AT5-programma Bureau 020.

Het slachtoffer valt vervolgens op de grond, maar daar eindigt de mishandeling niet. Terwijl de man zich opkrult om zich te beschermen, trapt een van de twee mannen nog door op het slachtoffer.

De politie geeft de mannen een week de tijd. Als ze zich niet melden dan worden de gezichten van de daders ook herkenbaar getoond.