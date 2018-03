AT5’s Spindoctors halen campagnefilmpjes door de mangel: ‘Is dit uitgezonden?’

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart word je doodgegooid met posters, slogans, spotjes en leuzen van politieke partijen. In AT5’s Spindoctors halen Roelf Jan Duin en Erik van Bruggen al die campagne-uitingen door de mangel. ‘Tsja, ik had de camera van te voren goed gezet.’

In de eerste aflevering komen onder meer een campagnespot van Forum voor Democratie ('ze "gaan het gewoon doen", maar hoe dan?') en een luchtig filmpje van de VVD ('misschien leuk voor een besloten groep') voorbij. Ook een live op Facebook uitgezonden vraaggesprek van D66 kan niet op heel veel goedkeuring rekenen. 'Is dit uitgezonden?' Vraagt Van Bruggen zich hardop af. Om daar aan toe te voegen dat het rechtzetten van de camera doorgaans gebeurt vóór dat de uitzending begint…

Een poster van, opnieuw, de VVD laat beide mannen niet bepaald aan een gang naar de stembus denken. Het beeld van een opgestroopte mouw met een potlood doet denken aan 'iemand die een heroïnespuit in z'n arm zet', aldus Duin.

Gaat er dan niks goed? Jawel hoor. Een gedegen gemaakte spot van GroenLinks lijkt nog het meest in de smaak te vallen. Hoewel de keuze om voorman Rutger Groot Wassink en niet de partij centraal te stellen riskant wordt gevonden. 'Ze kiezen er voor om het merk Rutger Groot Wassink in de markt te zetten en niet het, volgens mij sterkere, merk GroenLinks.'