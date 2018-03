Bloedsporen in flat in Zuidoost, politie doet onderzoek

De politie heeft vanmorgen lange tijd onderzoek gedaan in een flat in Zuidoost.

Een bewoner laat aan AT5 weten dat er op de muur van een gang bloedsporen zaten. De politie bevestigt dat, maar wil verder weinig over het incident kwijt. 'We doen onderzoek omdat er mogelijk een misdrijf heeft plaatsgevonden.'

Op straat stonden twee wagens van de Forensische Opsporing. Volgens de politie lijkt het erop dat er iemand gewond is geraakt, maar of dat slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht kan een woordvoerder niet zeggen. Ook wil hij niet zeggen of er iemand is opgepakt.