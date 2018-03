Dura Vermeer gaat nieuwe kantoor Medicijnagentschap bouwen

Bouwgigant Dura Vermeer gaat het nieuwe kantoor van het Europese Medicijnagentschap (EMA) bouwen. Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken heeft vandaag zijn handtekening onder de opdracht gezet.

De keuze voor Dura Vermeer is niet erg onverwacht, het was namelijk de enige overgebleven kandidaat in de aanbestedingsprocedure. In eerste instantie waren er nog zes inschrijvers, maar nadat bouwer Züblin zich vorige maand terugtrok bleef Dura Vermeer als enige partij over. Züblin vreesde de gestelde deadline niet te kunnen halen en trok zich daarom terug uit de aanbesteding.

Haast vanwege Brexit

Dura Vermeer begint in juni met de bouw van het nieuwe kantoor op de Zuidas. Dat er haast geboden is bij de bouw van het kantoor is zeker. Vanwege de Brexit moet het EMA op 1 pril 2019 weg zijn uit Londen. De eerste werknemers verhuizen al begin volgend jaar naar Amsterdam. Het agentschap zal tijdelijk gehuisvest worden in een pand bij Station Sloterdijk. In november van 2019 moet het hele kantoor overgaan naar het nieuwe gebouw op de Zuidas.

Met de opdracht is een bedrag van 255 miljoen euro gemoeid. In het Europees Parlement moet nog wel officieel ingestemd worden met Amsterdam als vestigingslocatie voor het EMA. Italië wil die toewijzing nog steeds terugdraaien en het kantoor naar Milaan halen. Die stad verloor van Amsterdam middels een loting.