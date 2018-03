Champagne, biefstuk en Ajacieden achter glas: Ajax begint exclusieve Tunnel Club

Met een glas wijn vanachter een glazen wand je vergapen aan de Ajacieden, het kan straks in de catacomben van de Arena. Sponsoren krijgen straks de kans om toe te treden tot de exclusieve 'Tunnel Club'.

Het concept is overgewaaid vanuit Engeland, bij Manchester City bijvoorbeeld is een soortgelijk arrangement mogelijk. Het idee is dat je als 'Tunnel Club-member' van een luxe diner geniet terwijl je vanachter het glas de spelerstunnel inkijkt. Aan de kant van de spelers zal het glas geblindeerd zijn om afleiding te voorkomen.

Wijn van Edwin

De verwennerij begint al bij het voorgerecht, getuige het filmpje dat Ajax heeft gemaakt om het concept te promoten. Twee glinsterende manchetknopen liggen voor de members klaar op tafel, directeur Edwin van der Sar komt een praatje maken en schenkt een glas rode wijn voor je in.

Maar daar houdt de 'high end hospitality' niet op. Na de biefstuk mogen de vips tijden de warming-up langs het veld staan. De wedstrijd wordt gevolgd vanaf de eerste rij om daarna weer snel de catacomben in te gaan om weer naar de langslopende spelers te kijken.