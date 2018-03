D66: Amsterdam weg bij ING om salarisverhoging topman

De salarisverhoging van 50 procent die ING-topman Ralph Hamers zichzelf heeft toegekend, is niet bepaald in goede aarde gevallen. Als Hamers de beslissing niet terugdraait, kan de gemeente wat D66 betreft op zoek naar een andere huisbank.

'Het maatschappelijk kompas van ING is stuk', stelt raadslid Paul Guldemond vandaag. Volgens Guldemond is het niet uit te leggen dat werknemers 1,7 procent meer gaan verdienen, maar Hamers zijn eigen beloning verdubbelt tot ruim 3 miljoen per jaar.

'Het maatschappelijk kompas van de ING is stuk. De gemeente Amsterdam mag van al haar partners verwachten dat zij zich sociaal en bewust op stellen. Dat doet de ING nu niet', schrijft de D66-er.

De gemeente heeft een jaarlijkse begroting van 6 miljard euro: een 'redelijk grote klant van ING', zo calculeert Guldemond. De partij hoopt dat Amsterdam een signaal af kan geven, en andere overheden zullen volgen.

Verantwoording afleggen

Niet alleen D66 is verontwaardigd over het 'ouderwetse graaigedrag' van Hamers. Met uitzondering van Forum voor Democratie wil de hele Tweede Kamer dat de bankier zijn beslissing komt uitleggen in Den Haag.

Ook minister Wopke Hoekstra (Financiën) hekelt de 'buitensporige' salarisverhoging, die volgens hem in de weg staat om vertrouwen in de bancaire sector te herstellen, nadat die in 2008 ineen stortte. Volgens Hoekstra is de afgelopen maanden juist intensief gepraat met de bankiers om te bepalen hoe het vertrouwen kon worden verbeterd.