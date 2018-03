Zes jaar cel en tbs geëist tegen spoorloze verdachte

Tegen een 36-jarige man is zes jaar cel en tbs geëist omdat hij in juli 2012 een man zou hebben gewurgd. Zelf hoorde hij de eis niet, de man is al een flinke tijd van de radar verdwenen.

Het heeft flink wat tijd gekost voordat de zaak werd behandeld, er waren namelijk nog veel vragen rondom de dood van het 51-jarige slachtoffer dat gevonden werd in een kajuitbootje. Zo was het onduidelijk wat nou precies de doodsoorzaak was. Pas in november van 2016 werd duidelijk dat het ging om een verwurging.

De verdachte kwam opnieuw in beeld nadat een getuige zich gemeld had. Hij zat al eerder 11 maanden vast maar werd in oktober van 2013 vrijgelaten wegens onvoldoende bewijs.

Dat bewijs is er nu volgens justitie wel. Er zouden sporen van de verdachte zijn gevonden op het lichaam en op de kleding van het slachtoffer. Ook is uit telefoongegevens gebleken dat de verdachte rondom het tijdstip van overlijden in de buurt van de Hobbemakade is geweest. Reden genoeg om de man alsnog te vervolgen.

Tegen de verdachte is nu een gevangenisstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging geëist. Het OM heeft geen idee waar de man is. Zodra de man wordt berecht, zal hij worden opgespoord.