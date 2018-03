Gloednieuwe Spaarndammertunnel tijd gesloten wegens technische storing

De Spaarndammertunnel, de gloednieuwe tunnel die vorige maand werd geopend, is enige tijd dicht geweest vanwege een technische storing. Aan beide kanten was de weg afgesloten, maar inmiddels zijn de problemen weer verholpen.

De storing is opmerkelijk, omdat de tunnel krap een maand open is. Hoewel de bouw van de 800-meter lange tunnel voorspoedig verliep, bleek het project toch een halfjaar langer te duren. Dat had te maken met allerlei technische testen die moesten worden uitgevoerd, die blijkbaar de storing van vandaag niet hebben kunnen voorkomen.

Op 5 februari 2018 ging de tunnel open.

De storing in de #spaarndammertunnel is verholpen. Verkeer in beide richtingen is weer mogelijk. @AT5 @VID pic.twitter.com/EIFbcyDZSr — Verkeer in Amsterdam (@verkeer020) March 8, 2018