Nederland weigert beveiliging van ernstig bedreigde Charlie Hebdo-journalist

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) weigert om Zineb El Rhazoui te beveiligen. Ook mag ze geen eigen gewapende beveiligers meenemen. Vanavond geeft de voormalig Charlie Hebdo-journalist een lezing in De Balie.

Sinds de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in 2015, is El Rhazoui de best beveiligde persoon van Frankrijk. Ondanks de vele doodsbedreigingen die ze nog steeds ontvangt, blijft ze zich fel uitspreken tegen de in haar ogen 'fascistische islam' en de onderdrukking van vrouwen.

Inzet gewapende beveiligers

In eigen land wordt de journalist altijd beveiligd door gewapende bewakers, maar die mogen niet mee naar Nederland. Volgens de NCTV is er voor de inzet van gewapende beveiligers in Nederland altijd toestemming nodig. Dat die toestemming gegeven wordt, is in Nederland 'vrij uitzonderlijk'. De NCTV zegt dat informatie uit Frankrijk is meegenomen in de overweging. De Marokkaanse koning mocht bijvoorbeeld wel gewapende beveiligers meenemen.

Directeur van debatcentrum De Balie reageert vandaag onthutst op de beslissing van de NCTV. Zo zou de NCTV het ook niet nodig vinden om El Rhazoui politiebeveiliging te geven zolang zij in Nederland is. De Balie heeft besloten om zelf beveiligers in te huren voor de journalist. Albrecht spreekt van 'zorgeloosheid van de regering'. 'Zo kan een klimaat ontstaan waarin onze gasten zich niet veilig genoeg voelen om te zeggen wat ze willen.' Albrecht zegt niet te begrijpen dat minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, niet in actie komt.

Ze is de meest beveiligde persoon in Frankrijk, overleefde de aanslag op #Charliehebdo maar in Nederland weigert NCTV toeestemming te geven aan de Franse politie haar hier te beveiligen en weigert tegelijkertijd haar zelf te beveiligen: https://t.co/0iEwHz22LG — Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) March 8, 2018

Tegenstander hoofddoek

El Rhazoui spreekt vanavond in De Balie over vrouwenrechten, vrijheid van meningsuiting en de islam. Ze heeft al jaren kritiek op de islam en is onder meer tegenstander van de hoofddoek. 'Ik kan dat niet kledingstuk niet als normaal beschouwen zolang er vrouwen worden gegeseld in Iran en Saudie-Arabie omdat ze hem niet dragen', vertelde ze gisteravond in het tv-programma Nieuwsuur.