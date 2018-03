Oud-wereldkampioenen in stromende regen op ijs van Olympisch Stadion

Hoewel er niet meer op de grachten geschaatst kan worden, is de ijspret nog niet voorbij. Dit weekend trekt schaatsminnend Nederland naar het Olympisch Stadion, want daar is het WK Allround. Donderdag stond al een groep oud-wereldkampioenen op het ijs.

Op het moment dat de oud-schaatsers het ijs opgingen, stortte de regen met bakken uit de hemel maar daar hadden deze schaatsers niet veel last van. 'Ik heb nog nooit in de regen zo'n grote lach op het ijs gestaan', zegt Jochem Uytdehaage die in 2002 het goud won op het WK.

'Vrij uniek'

Het is een jubileumjaar: 125 jaar eerder won Jaap Eden het Museumplein het WK-allround won. Het evenement vond sinds die tijd niet meer plaats in Amsterdam. De speciale rit voor de schaatscoryfeeën werd vanwege het jubileum georganiseerd. 'Toch vrij uniek om met zoveel wereldkampioenen op het ijs te staan', aldus Uytdehaage.

Uiteraard was ook vijfvoudig kampioen Rintje Ritsma van de partij vandaag die vooral 'oude verhalen ophalen aan de bar' toch wel heel leuk vindt. Ook Gianni Romme, die twee keer heeft gewonnen, was erbij. 'Zo'n toernooi is wel heel mooi. Dit is prachtig. Ik ben niet in shape, maar het prikkelt wel natuurlijk.'

Buiten schaatsen

Het WK Allround is aanstaand weekend. Sven Kramer kan dan voor zijn tiende overwinning gaan. Ook Ireen Wüst zal van de partij zijn. Als Wüst wint zal dit haar zevende wereldtitel zijn.

Wel maken sommigen zich zorgen om het weer. De generatie schaatsers die nu rijden, zijn volgens Rintje Ritsma niet gewend om buiten te rijden. 'Een enkeling weet daarmee om te gaan. Ze zijn gewend om indoor te schaatsen en hebben opeens een wedstrijd buiten.'