Amsterdamse meubelhandelaar veroordeeld voor smokkel 70 kilo cocaïnepasta

Een 55-jarige Amsterdammer is donderdag tot 5 jaar celstraf veroordeeld voor de smokkel van zeventig kilo cocaïnepasta. Hij verstopte de drugs in twee stoelen en een bank, die werden onderschept tijdens het vervoer naar zijn meubelzaak in Almere.

De meubels hebben zijn zaak uiteindelijk wel bereikt, maar helaas voor de man waren de drugs al door speurhonden in de haven van Rotterdam eruit gevist. De container waar de meubels inzaten was geïmporteerd vanuit Brazilië. De meubelhandelaar annex drugssmokkelaar was makkelijk op te sporen: hij had de container namelijk gehuurd op zijn eigen naam.

De man heeft even gevangen gezeten, maar mocht zijn proces in vrijheid afwachten. Nu moet voorlopig terug de cel in.