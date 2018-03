'Ollongren moet verantwoordingen uitleggen voor gebrek aan beveiliging Franse journaliste'

GroenLinks Kamerlid Kathalijne Buitenweg wil opheldering van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanwege het gebrek aan beveiliging van een Franse bedreigde journaliste. Zineb El Rhazoui, die onder meer werkte voor Charlie Hebdo, is in eigen land de best-beveiligde persoon, maar kon tijdens een lezing bij De Balie op geen enkele bescherming van de overheid rekenen.

Dat meldt Het Parool. Eerder vandaag werd bekend dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de journaliste niet gaat beveiligen. Haar beveiligers zijn namelijk bewapend en die mogen niet mee naar Nederland.

De Balie is op z'n zachtst gezegd niet te bespreken over het besluit om de journaliste geen enkele bescherming te bieden. Het debatcentrum heeft zelf extra beveiligingsmedewerkers ingehuurd, maar die beschikken niet over vuurwapens.

El Rhazoui, die dagelijks doodsbedreigingen ontvangt, spreekt in de De Balie over vrouwenrechten, vrijheid van meningsuiting en de islam.