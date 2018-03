Ronald heeft Kiespijn #8: Het Oost van FvD-lijsttrekker Annabel Nanninga

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart legt AT5 een aantal huisbezoeken af bij de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen. In de zevende aflevering van Ronald heeft Kiespijn gaat Ronald Olsthoorn langs bij Forum van Democratie-lijsttrekker Annabel Nanninga in Oost, vlakbij het Oosterpark.

Nanninga heeft een speciale band met de buurt. Ze is er namelijk geboren en getogen en woont nog in het huis waar ze is opgegroeid. Ronald spreekt haar in een café van drie van haar jeugdvrienden. 'Dit heeft wel te maken met mijn Amsterdam gevoel', zegt Nanninga.

'Weg uit Amsterdam'

Rond de tijd dat Nanniga haar kandidatuur aankondigde, was dat 'Amsterdam-gevoel' verdwenen. Sterker nog: ze wilde de stad verlaten. 'Ik had echt het gevoel dat ik mijn stad kwijt was, ik voelde me niet veilig hier. Ik voelde mij niet welkom. Ik voelde me weggejaagd', zo licht de FvD-fractievoorzitter toe.

Nanninga wijt haar gevoel onder meer aan de auto voor haar deur, die soms werd beschadigd. Ook gestolen fietsen 'dingen waar iedere Amsterdammer last van heeft' waren haar een doorn in het oog.

'Specifieke groep'

De kritiek op Forum van Democratie gaat vaak over de manier waarop zij een specifieke groep Amsterdammers aanspreken, namelijk de Amsterdammers met een islamitische achtergrond. Nanniga ziet dat anders. 'Dat zie je ook als je ons partijprogramma leest, dat is helemaal niet gericht op bepaalde mensen of afkomsten of groepen (...) de politiecommissaris zegt zelf: wij zijn 60 tot 70 procent van onze capaciteiten kwijt aan wat Het Parool de Mocromaffia noemt.'

De hele aflevering is hier te bekijken.