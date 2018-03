Wrakingsverzoek 'Noffel' afgewezen

De Amsterdamse crimineel Naoufal F. krijgt geen nieuwe rechters in zijn strafzaak. De wrakingskamer heeft een verzoek daartoe afgewezen.

Het verzoek werd door advocaat Inez Weski ingediend omdat de rechtbank 'vooringenomen' en 'bevooroordeeld' zou zijn in de zaak tegen de 38-jarige crimineel.

Hoewel hij vervolgd wordt voor witwassen en paspoortfraude, is F. volgens het OM het brein achter de moordpoging op Peter 'Pjotr' R. in Diemen eind 2015. Het OM durft daar zo stellig in te zijn vanwege de gekraakte PGP-telefoons, waar de politie een schat aan informatie vond.

Lees ook: OM: 'DNA-bewijs Naoufal F. op telefoon schutter mislukte liquidatie'

Weski wilde die informatie scherper tegen het licht houden, maar kreeg in haar ogen onvoldoende ruimte om de enorme bergen data te onderzoeken.

Noffel, ook bekend als 'Bolle', staat bekend als een zeer zware crimineel. Vanuit Ierland zou hij aangestuurd hebben op de moordpoging op R., waar hij banden had met een bekende spelers uit de Europese drugshandel.

Lees ook: Rechtszaak Naoufal F. start in extra beveiligde rechtbank Schiphol

Twee van de in totaal vijf dagen die uitgetrokken zijn voor de zaak, zijn nu verstreken. Aan inhoudelijke behandeling is nog niets gebeurd.