Wijkagent in Zuid gewond na belaging om uitschrijven boete

Een wijkagent in Zuid is woensdagochtend gewond geraakt, nadat hij en zijn collega werden aangevallen door meerdere personen tijdens het uitschrijven van een boete. Twee van de belagers zijn aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen.

Het voorval vond plaats rond 11.00 uur in de Ferdinand Bolstraat, nabij de kruising met de Van Ostadestraat. De politie schrijft in een bericht op Facebook dat de agenten 'moesten vechten om het vege lijf te redden'.

Volgens de politie waren er veel getuigen van de vechtpartij en hebben enkele omstanders de wijkagenten zelfs geholpen. Ook zouden er filmpjes zijn gemaakt.

Getuigen en mensen die in het bezit zijn van een filmpje worden opgeroepen om rechtstreeks contact op te nemen met de recherche van stadsdeel Zuid.