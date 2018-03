Opmerkelijke tweets van kandidaat-raadslid 50Plus opgedoken

Opnieuw komt een kandidaat-raadslid in opspraak vanwege eerdere uitlatingen op sociale media. Caroline Vonhoff, de nummer twee op de Amsterdamse lijst van 50Plus, heeft zich nogal krachtig uitgelaten tegenover een Amerikaanse miljardair, George Soros. Dat meldt Jalta gisteren.

In de tweets, vooral begin vorig jaar geplaatst, schrijft Vonhoff dat Soros de basis van zijn fortuin als jodenjager in de Tweede Wereldoorlog heeft vergaard. Een op zijn zachts gezegd opmerkelijke claim: Soros, zelf van joodse komaf, was 15 jaar in 1945.

In een reactie op een tweet van Alex Jones, bekend om zijn complottheorieën die hij op zijn Youtube-kanaal Infowars bespreekt, zegt Vonhoff: 'If @realDonaldTrump was #Hilter, #Soros would have worked for/with him'.

Joost Niemöller

Ook zou Vonhoff regelmatig gepubliceerd hebben op de omstreden website van Joost Niemöller. Op de site staan inderdaad een reeks berichten uit 2014 onder haar naam gepubliceerd. Daarin noemt ze Barack Obama onder meer een 'massamoordenaar' en vindt ze het 'omnieus' dat in artikel 1. van de grondwet geen onderscheid mag worden gemaakt in ras.

Vonhoff zat eerder korte tijd voor de VVD in de Amsterdamse gemeenteraad. Ze is de dochter van een prominente VVD-politicus, Henk Vonhoff, die inmiddels is overleden.

50Plus kon nog niet inhoudelijk ingaan op de uitlatingen. Een woordvoerder laat weten dat hij ze 'zorgelijk' vindt, maar wil eerst zelf nader onderzoek doen. Daar zou hij 'direct mee aan de slag' gaan. Vonhoff zelf heeft ook nog niet gereageerd.

Struikelblok

Eerder struikelde ook een FvD-lid over oude tweets. In februari moest de nummer 7, Kristina Turkmen, door het stof omdat ze ervoor had gepleit om 'handen en geslachtsdelen af te hakken'.

