Boekenbal terug in Stadsschouwburg met braaf thema

Het Boekenbal der Homo Scribens staat vanavond weer op de agenda en daarmee is de boekenweek officieel geopend. Het bal, dat alleen toegankelijk is voor genodigden, wordt gehouden in Stadsschouwburg. Een breuk, want afgelopen twee jaar was het feest namelijk in Paradiso.

Het bal is dus terug op de plek waar het ooit allemaal begon. En alhoewel er vorig jaar een nogal sexy thema aan het boekenbal was verbonden, is dat dit jaar een stuk braver. Dit keer staat de grote opening van de boekenweek in het teken van 'Natuur.' Het motto hierbij is 'en toch is alles wat we doen natuur', uit de gedichtencyclus Wieltjes en wieltjes door Leo Vroman.

Het is dan ook logisch dat het boekenweekessay dit jaar is geschreven door oud-politicus - maar ook natuurkundige - Jan Terlouw. Terlouw kwam weer in de spotlights door zijn betogen bij De Wereld Draait Door. Het boekenweekgeschenk wordt dit jaar geschreven door de Belgische schrijfster Griet op de Beeck.

Wat er precies op het boekenbal gaat gebeuren is vooralsnog niet bekend.