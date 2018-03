'Opvolger Schiphol-baas wordt sowieso een man'

Vertrekkend Schiphol-baas Jos Nijhuis gaat sowieso opgevolgd worden door een man. Dat heeft een praktische reden: anders zitten er meer vrouwen dan mannen in de raad van bestuur.

Dat meldt de topman vandaag in de Volkskrant. 'Momenteel is de verhouding twee om twee. Schiphol streeft ernaar dat voor de balans zo te houden,' valt te lezen in Het Parool. De opvolger wordt gekozen door de raad van commissarissen. Uiteindelijk mag de staat - de grootste aandeelhouder van de luchthaven - de kandidaat goedkeuren.