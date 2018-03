Bij een aanrijding op de Plesmanlaan is vanochtend vooral de aangereden auto het grote slachtoffer geworden. Twee wagens knalden door nog onbekende oorzaak op elkaar.

En dat was met veel blikschade als gevolg. Over gewonden is niets bekend, maar een ambulance hoefde niet uit te rukken om hulp te verlenen. Ook qua vertraging viel het mee: het verkeer merkte er niks van.