Dag 4 proces moord Djordy: nabestaanden aan het woord

Dag vier van de rechtszaak tegen de zeven mannen die verdacht worden van de moord op Djordy Latumahina staat vandaag in het teken van de nabestaanden.

Zowel zijn vriendin als zijn ouders maken gebruik van hun spreekrecht. Djordy's vriendin, Cher, heeft een audio-opname gemaakt. Zijn ouders zullen zelf in de rechtszaal spreken en een filmpje vertonen over het leven van de 31-jarige Amsterdammer. Cru genoeg zou Djordy vandaag jarig zijn geweest.

Respect

De rechtbankvoorzitter bracht gisteren aan het einde van de derde dag haar respect over richting de nabestaanden. Hun advocaten, Richard Korver en Yehudi Moszkowicz, zullen vandaag een schadevergoeding eisen.

Vergissing

Latumahina werd op 8 oktober 2016 doodgeschoten toen hij samen met zijn vriendin en dochtertje van destijds 2 jaar oud in zijn auto zat in de parkeergarage onder zijn huis aan het Koningin Wilhelminaplein. De schutters vergisten zich in hun doelwit. De drugscrimineel die op wie zij het voorzien hadden woonde in het zelfde appartementencomplex en reed in exact dezelfde Mini Cooper.

Tweets by markschrader