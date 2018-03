Stroomstoring treft bijna 30.000 huishoudens: explosie bij café en musea ontruimd

Door een vermoedelijke brand in een elektriciteitskastje is vanochtend een stroomstoring in een groot gedeelte van de binnenstad ontstaan.

Volgens Liander zitten bijna 30.000 aansluitingen zonder stroom. Dat zou tot 13.30 uur duren. Het openbaar vervoer ligt gedeeltelijk stil. De hulpdiensten hebben inmiddels opgeschaald naar GRIP1.

Het Rijksmuseum wordt ontruimd. Volgens een bezoeker zijn de lichten uitgevallen en leiden BHV'ers bezoekers het museum uit. Ook het Allard Pierson Museum sluit eerder de deuren. Ook een kinderdagverblijf is ontruimd. Saillant detail: naar het schijnt worden de kinderen opgevangen op het campagnekantoor van de PvdA.

Steekvlam

Het centrum van de stroomstoring lijkt de Weteringschans te zijn. Na een storing in een elektriciteitskastje op de Nieuwe Looiersstraat ontstond een kettingreactie. Een gasexplosie bij Café Mulder zou een gevolg kunnen zijn. Op foto's is te zien hoe het terras van het café zwartgeblakerd er bij ligt.

De brandweer en Liander kunnen beide nog geen bevestiging geven. Een bewoner meldt echter dat er een steekvlam uit de grond kwam van zeker vier meter hoog. Mogelijk is daar iemand zwaargewond geraakt. Ook hebben getuigen het over een elektrocutie, maar de politie weet daar niets van.