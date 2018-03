Nabestaanden vertellen in moordzaak Djordy: 'Mijn dochtertje heeft gezien hoe wij doorzeefd werden'

Emotionele verklaringen vanmiddag in de rechtbank bij de vierde zittingsdag van de rechtszaak rond de moord op Djordy Latumahina. De nabestaanden van Djordy mochten een slachtofferverklaring geven ten overstaan van de zeven verdachten.

De vriendin van Djordy, Cherissa, raakte bij de schietpartij in de parkeergarage van hun woning zwaargewond en overleefde de aanslag maar net. Hoewel aanwezig in de zaal, nam ze vanmiddag niet zelf het woord. Wel werd er een geluidsfragment afgespeeld waarop zij haar verhaal doet. 'Djor is zomaar plotseling uit het leven gerukt. Mijn dochtertje heeft moeten aanzien hoe wij doorzeefd werden. Ze heeft Djor ter plekke zien sterven en haar moeder bewusteloos zien raken.'

'Plannen voor een tweede kindje'

Ze vertelt hoe hun jonge dochtertje na de schietpartij last had van woede-aanvallen en hoe zij moest toekijken vanuit haar ziekenhuisbed. 'We hadden plannen voor een tweede kindje. Mijn perfecte gezin is kapotgemaakt. Voor geen reden en voor altijd.'

Cher: hoe moet ik verder zonder de liefde van mijn leven, die ik altijd appte of belde om de kleinste dingen. Wat zou ik het fijn vinden om nog even zijn stem te horen of hem vast te houden. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 9, 2018

In een volgende verklaring vertelde de moeder van Djordy over het verlies van haar zoon en hoe de grond onder haar voeten vandaan zakte toen zij het nieuws over de schietpartij kreeg. 'De laatste keer dat ik Djor levend zeg was een week voor zijn dood. Tijdens een avondje theater. Hij zat tussen mij en zijn vader in. Daar zit hij anders nooit, dat was zo leuk', sprak zijn moeder de rechtbank en verdachten toe. 'Mijn enige zoon is van mij afgenomen.'

'Kan hem alleen nog aanraken in mijn hart'

Dat de moord op haar zoon een vergissing blijkt te zijn, dat doet nog het meeste pijn, vertelde ze. 'Doodgeschoten worden door mensen die niet eens de moeite nemen om te kijken of het wel hun doelwit is. Ik ben er kapot van.' Haar hartverscheurende betoog sloot ze af met een wens: 'Wat zou ik het fijn vinden om nog even zijn stem te horen of hem vast te houden. Hij deed geen vlieg kwaad. Ik kan hem alleen nog aanraken in mijn hart.'

Als laatste nam de vader van Djordy Latumahina het woord. Hij sprak vooral over de liefde die zijn zoon had voor zijn familie. 'Soms kwam je als verrassing langs in Barneveld met je dochter voor een koffietje.' Ook zijn vader sprak over de 'vergismoord' op zijn zoon. 'Een gruwelijk begrip. Ontstaan in een tijd waarin wij leven. Waarin kennelijk al geaccepteerd is dat er onschuldige slachtoffers van afrekeningen vallen.'

'Mijn papa is in de hemel'

'Nooit meer zal ik jou adviezen kunnen geven als je er om vraagt. Nooit meer zullen we over de opvoeding van je dochter kunnen praten.' Op een geven moment richtte hij zich even tot zijn zoon: 'Je dochter zegt tegen mij "mijn papa is in de hemel". Dat doet wat met je.'

Vader: het doet ook wat met je als een verdachte zegt dat zijn leven kapot is gemaakt. Ik word kwaad en verdrietig tegelijk als ik dat hoor. #Djordy — Mark Schrader (@markschrader) March 9, 2018

Tot slot werd er een filmpje getoond met beelden van Djordy Latumahina uit zijn jeugd, maar ook later in het gezelschap van vrienden en familie. 'Vooral tijdens de film lopen de emoties hoog op. Niet alleen bij de ouders en vriendin, maar ook op de publieke tribune', vertelt AT5-verslaggever Mark Schrader. 'De 7 verdachten geven ogenschijnlijk geen krimp.'

De rechtszaak tegen de zeven verdachten van de moord gaat aanstaande dinsdag verder.