Schipholtop onder vuur: keus voor mannelijke opvolger is 'absurd' en 'belachelijk'

Vanuit alle hoeken klinkt kritiek op luchthaven Schiphol, omdat vrouwen worden uitgesloten voor de opvolging van topman Jos Nijhuis. 'Absurd', stellen Reinier van Dantzig (D66) en Rutger Groot-Wassink (GroenLinks). Niet alleen de Amsterdamse fractievoorzitters hekelen de beslissing: ook in Den Haag klinkt de roep om opheldering.

'Onverstandig' vond premier Mark Rutte de uitlatingen van Nijhuis over een mannelijke opvolger, die hij eerder deed in de Volkskrant. Minister van Financiën Wopke Hoekstra wil weten wat in de profielschets staat, maar benadrukte nog wel dat Nijhuis niet zelf verantwoordelijk is voor zijn opvolging.

Belachelijk dit! Samen met @RvDantzig vragen ingediend. Zet Amsterdams aandeelhouderschap in om deze gekte te stoppen! https://t.co/zTUuIfPgop — Rutger Groot Wassink (@RutgerGW) March 9, 2018

In de top van Schiphol zitten momenteel twee mannen en twee vrouwen. De luchthaven bevestigde vandaag aan GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger dat de voorkeur uitgaat naar een man, 'om de verdeling man/vrouw' gelijk te houden.

'Groot flauwekulverhaal'

Cora van Nieuwenhuizen, minister Infrastructuur en dus verantwoordelijk voor Schiphol, noemde het 'een groot flauwekulverhaal'. Minister Ingrid van Engelshoven, belast met de Emancipatie-portefeuille, neemt afstand van topman Nijhuis. Beide ministers zeggen dat ze het argument 'omgekeerd nog nooit hebben gehoord'.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer heeft een debat aangevraagd over de kwestie. André Bosman, een VVD-collega, vond het 'negentiende-eeuws' om een voorkeur voor mannelijke bestuurders te hebben. D66-leider zei eveneens dat de uitspraken 'absoluut niet meer van deze tijd' waren.

De dag na vrouwendag hiermee komen, echt absurd. Ga op zoek naar de beste kandidaat! Zou zo maar een vrouw kunnen zijn. Vragen gesteld met @RutgerGW zodat Amterdam dit als verantwoordelijk aandeelhouder aan hun verstand kan peuteren. https://t.co/AHKBxCHdmn — Reinier van Dantzig (@RvDantzig) March 9, 2018