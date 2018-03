23.000 huishoudens weer stroom; problemen grotendeels verholpen

Inmiddels hebben 23.000 huishoudens in het centrum en de Pijp weer stroom. Liander brengt de stroomvoorziening gebied per gebied op gang. Nog lang niet overal zijn de problemen verholpen.

In totaal trof de stroomstoring bijna 30.000 huishoudens. In een aantal gebieden kan de stroomvoorziening nog niet hersteld worden volgens Liander. Er moeten nog reparaties verricht worden. Dat kan nog de hele avond, en zelfs nacht, duren. 'Onze monteurs werken hard aan het herstel van de stroomvoorziening', aldus Liander.

In eerste instantie werd aangegeven dat de storing rond 13:30 uur vanmiddag verholpen zou zijn. Die eindtijd werd gedurende de dag opgeschoven.

Liander geeft op haar website tips mocht je nog zonder stroom zitten. Zo wordt geadviseert kaarsen en een zaklamp in huis te halen. Daarnaast geeft Liander aan dat bewoners recht hebben op een vergoeding voor de langdurige stroomuitval.

23.000 van de 28.000 getroffen huishoudens hebben weer stroom. We snappen dat de resterende 5.000 huishoudens zo snel mogelijk ook weer stroom willen, zeker nu het donker is. Onze monteurs doen hun uiterste best #stroomstoring #amsterdam