Rechters bezoeken woningen Eigen Haard in Geuzenveld

Twee rechters hebben gisteren de woningen van woningcorporatie Eigen Haard in de Wegener Sleeswijkbuurt in Nieuw-West bezocht. Dit deden ze vanwege de rechtszaak tussen de bewoners en de woningcorporatie.

De woningen worden namelijk gerenoveerd terwijl de bewoners er nog in zitten. Zij zijn daar niet blij mee en willen dat Eigen Haard voor vervangende woonruimte zorgt. Om te zien of de situatie inderdaad 'onleefbaar' is, kwamen de rechters kijken.

Tijdens dat bezoek stonden tientallen bewoners met spandoeken op straat. 'Eigen Haard wil helemaal niet naar ons luisteren naar wat voor idee wij eigenlijk hebben over de renovatie', vertelde een van hen. 'Ze willen hun eigen plan doordrammen, terwijl het eigenlijk helemaal niet kan.'

Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak in de rechtszaak volgt.