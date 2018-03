OM eist twintig jaar cel in zaak 'Noffel' F.

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdagmiddag 20 jaar cel geëist tegen Naoufal F., die ervan verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor een liquidatie van een concurrent. De zaak is bijzonder, vanwege grote bulken data met communicatie over het misdrijf.

Op de derde dag in het proces tegen Naoufal 'Noffel' F. schitterde de topcrimineel door afwezigheid. Tijdens de eerste twee zittingsdagen was Noffel wel aanwezig, maar nu de inhoudelijke behandeling van de zaak eindelijk is begonnen, moest de rechtbank het met een schriftelijke verklaring van de 38-jarige verdachte doen.

Justitie verdenk F. ervan dat hij opdracht heeft gegeven om Peter 'Pjotr' R. te liquideren. R. ontsnapte op 5 november 2015 aan een vuurzee van ten minste 34 kogels op station Diemen. In zijn schriftelijke verklaring ontkent Noffel iedere betrokkenheid. De vijf schutters van de mislukte aanslag zijn al veroordeeld: zij kregen eerder celstraffen tot 20 jaar.

Unieke zaak

De zaak is uniek, omdat justitie beschikt over een grote hoeveelheid data uit zogenoemde PGP-telefoons. Die apparaten waren geliefd in het criminele circuit, vanwege de geavanceerde encryptie waarmee de telefoons zijn beveiligd. Toch wisten autoriteiten de telefoons te kraken, en daarmee toegang te krijgen tot communicatie over de liquidatiepoging.

Noffel, in de telefoons opgeslagen als 'Buik', 'Tijger' en 'Exi-tiba', zou de huurmoordenaars een behoorlijke uitbrander hebben gegeven na de mislukte liquidatiepoging. Hij zou één schutter in het bijzonder verantwoordelijk hebben gehouden voor de gefaalde onderneming, die op de PGP-telefoons uitgebreid voor- en nabesproken werd. Zelf bevond Noffel zich in Dublin ten tijde van de moordaanslag, wat maakt dat het OM zijn positie beschrijft als 'het perfecte moordcommando'.

Afgewezen wrakingsverzoek

Donderdagavond maakte de wrakingskamer bekend niet mee te gaan in het verzoek van F.'s advocaat Inez Weski, die nieuwe rechters wilde vanwege vermeende 'vooringenomenheid'. Weski wilde meer tijd om de telefoondata tegen het licht te houden, maar kreeg die niet. Ze spreekt van een 'geknevelde verdediging'.

Volgens het OM schetst 'de verdediging doelbewust een verkeerd beeld' door iedere keer terug te komen op de PGP-telefoons. 'Iedere suggestie dat een rechter is misleid mist elke grond'.

Hoewel de moordpoging het zwaarste feit is waarvoor Noffel terecht staat, moet hij zich ook verantwoorden voor het vervalsen van een paspoort en het witwassen van enkele tienduizenden euro's. Een veroordeling zou niet zijn eerste zijn. In 2002 ging hij al eens de gevangenis in vanwege een gewelddadige beroving in de Bijlmer. Toen kreeg hij 20 maanden cel en tbs, een maatregel die hem van 2004 tot 2012 achter tralies hield.

Waarom het OM nu geen tbs heeft geëist, is onduidelijk. De rechter doet op 19 april uitspraak.

