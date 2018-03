Kluivert over voorselectie Oranje: 'Ik sta niet voor niets op de lijst'

Justin Kluivert is erg blij met zijn plaats in de voorselectie van Oranje. 'Ik ben van plan om heel veel jaren in het Nederlands elftal spelen en dat begint nu.''

'Als jonge jongen kijk je hier naar uit natuurlijk', zegt hij in een interview met AT5. 'Ik sta niet voor niets op die lijst. Dat heb ik te danken aan mijn familie en vrienden en degenen die er voor me zijn geweest al die tijd. En dat voelt wel goed.'

De sfeer bij Ajax was ondanks de slechte resultaten volgens Kluivert de afgelopen dagen niet slecht. 'Na een verliespartij is het nooit echt een topweek. Ik denk dat ik dan namens ons hele team spreek. Maar tijdens de trainingen was het niveau gewoon goed en hebben we de meeste trainingen gewoon met ee lach op ons gezicht rondgelopen.'

Siem de Jong omschreef afgelopen week echter anders. 'Het was een teleurstellende week. Er was wel even een slechte sfeer. Iedereen was teleurgesteld dat we verloren hadden. Kijk naar de ranglijst. We zijn vandaag wel weer bezig met de volgende wedstrijd, maar moeten wel laten zien dat het anders kan.'

Hij heeft ook kritiek op zichzelf. De Jong stond de afgelopen tijd in de spits. 'Het was niet goed, want we winnen twee keer niet. Daar word je op afgerekend en dat snap ik heel goed. Ik speelde denk ik meer als de diepe spits en misschien niet als de teruggetrokken spits, wat ik in het verleden deed. Ik denk dat ik daardoor minder in het spel voorkom en dat is niet mijn type spel, denk ik.'

Zondag speelt Ajax tegen Herenveen in de Arena.