FvD: imams laten screenen en registreren door veiligheidsdiensten

Burgemeesters moeten een grotere rol moeten spelen in het optreden tegen haatpredikers. Locaties waar zij spreken moeten per direct gesloten worden, en imams zouden gescreend en geregistreerd moeten worden. Dat stellen Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam in een gezamenlijke Agenda Deradicalisering.

De twee partijen zijn ideologische gelijken, dus werken ze nauw samen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. In de gezamenlijke agenda die vrijdag werd gepresenteerd, stellen lijsttrekkers Annabel Nanninga (FvD) en Joost Eerdmans (LR) dat burgemeesters meer 'lef moeten tonen'.

'Waarom wordt een café waar 3 gram cocaïne wordt aangetroffen wel gesloten, maar grijpt een burgemeester niet in als er geradicaliseerd wordt vanuit een moskee? In Eindhoven heeft de burgemeester haatpredikers geweigerd omdat de openbare orde in het geding was', zegt Eerdmans.

Ook willen de partijen een einde aan financiering vanuit het buitenland, en moeten Nederlandse overheden de banden met de Turkse regeringsdienst Diyanet breken. 'Diyanet stuurt jihadpreken naar Nederland en is zeker geen spreekbuis voor Turkse Nederlanders', stellen de lijsttrekkers.